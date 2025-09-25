Unfall im Vogtland: Traktor kippt auf Pkw

Plauen
Im Weischlitzer Ortsteil Dröda passierte am Mittwoch ein ungewöhnlicher Unfall.
Ein Traktor ist am Mittwochvormittag auf der Zöberner Straße im Weischlitzer Ortsteil Dröda auf einen Pkw gekippt. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 55-Jähriger mit einem Traktor und zwei Anhängern die Straße in Richtung Dröda, als ihm in einer Rechtskurve ein 25-jähriger Ford-Fahrer entgegenkam und anhielt. Der Traktorfahrer versuchte...
