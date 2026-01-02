Unfall in Pausa: Audi kollidiert mit entgegenkommenden VW

Plauen
Die Polizei vermutet, dass der Audi-Fahrer (19) bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell fuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.
Ein 19-jähriger Audi-Fahrer und ein 61-jähriger Volkswagen-Fahrer sind am frühen Donnerstagnachmittag auf der Bernsgrüner Straße in Pausa zusammengestoßen. Die Polizei vermutet, dass der Audi-Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell fuhr. Dadurch kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW. Beide Autos wurden bei dem...
