MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Plauen
Unfall in Pausa: Audi kollidiert mit entgegenkommenden VW
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei vermutet, dass der Audi-Fahrer (19) bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell fuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer und ein 61-jähriger Volkswagen-Fahrer sind am frühen Donnerstagnachmittag auf der Bernsgrüner Straße in Pausa zusammengestoßen. Die Polizei vermutet, dass der Audi-Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell fuhr. Dadurch kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW. Beide Autos wurden bei dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:20 Uhr
1 min.
Schwerer Unfall in Hartha: Citroën kracht in abbiegenden Audi
Der Fahrer dieses Autos erlitt schwere Verletzungen.
Ein schwerer Unfall auf der S 36 führte am Mittwoch zu erheblichem Sachschaden. Beide Fahrer wurden verletzt. Warum endete das Überholmanöver in einer Kollision?
Holk Dohle
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
13:30 Uhr
1 min.
Straßenglätte in Frankenberg: Mercedes rutscht in Gegenverkehr
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.
Zwei Autos kollidierten auf der Frankenberger Straße bei winterlichen Bedingungen. Die Schäden sind beträchtlich.
Holk Dohle
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
Mehr Artikel