Unfall mit der Plauener Bier-Elektrischen: Was wird nun mit den Adventsfahrten?

An der Kreuzung Hofer Straße/Turnstraße in Plauen ist es passiert: Ein Mercedes fuhr in die Traditions-Tram. Beide Fahrer sagen, „ihre“ Ampel habe Grün angezeigt.

Nach der letzten Adventsfahrt am späten Samstagnachmittag macht sich die Plauener Bierelektrische auf in den Betriebshof. Der Wagen ist leer, als es an der Kreuzung Hofer Straße/Turnstraße kracht. Ein Mercedesfahrer (51) sei von der Turnstraße Richtung Rinnelberg abgebogen und habe die Straßenbahnschiene gekreuzt, heißt es aus dem...