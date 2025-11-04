Unfall mit nagelneuem VW ID.7 auf der A 72 im Vogtland gibt Rätsel auf

Plauen
Ein fabrikneues Fahrzeug ist bei einer Kollision stark beschädigt worden. Welche Rolle spielte dabei ein Sattelzug, der erst bei Zwickau gestoppt werden konnte? Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.
15.000 Euro Schaden, viel Ärger und eine Zeugensuche der Polizei: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der A 72 im bayrischen Vogtland unweit der Landesgrenze zu Sachsen ereignet hat. Weil der Unfallhergang unklar ist, werden nun Personen gesucht, die Hinweise zum Geschehen geben können.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.