  • Unfall mit nagelneuem VW ID.7 auf der A 72 im Vogtland gibt Rätsel auf

Die vollelektrischen ID.7 von VW werden in Emden gefertigt. Ein fabrikneues Fahrzeug dieser Art ist jetzt im Vogtland bei einem Unfall beschädigt worden.
Die vollelektrischen ID.7 von VW werden in Emden gefertigt. Ein fabrikneues Fahrzeug dieser Art ist jetzt im Vogtland bei einem Unfall beschädigt worden. Bild: Lars Penning/dpa/Archiv
Die vollelektrischen ID.7 von VW werden in Emden gefertigt. Ein fabrikneues Fahrzeug dieser Art ist jetzt im Vogtland bei einem Unfall beschädigt worden.
Die vollelektrischen ID.7 von VW werden in Emden gefertigt. Ein fabrikneues Fahrzeug dieser Art ist jetzt im Vogtland bei einem Unfall beschädigt worden. Bild: Lars Penning/dpa/Archiv
Von Nancy Dietrich
Ein fabrikneues Fahrzeug ist bei einer Kollision stark beschädigt worden. Welche Rolle spielte dabei ein Sattelzug, der erst bei Zwickau gestoppt werden konnte? Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

15.000 Euro Schaden, viel Ärger und eine Zeugensuche der Polizei: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der A 72 im bayrischen Vogtland unweit der Landesgrenze zu Sachsen ereignet hat. Weil der Unfallhergang unklar ist, werden nun Personen gesucht, die Hinweise zum Geschehen geben können.
