Unfall mit Schülerin am Montagmittag in Plauen: Was genau geschehen ist

Plauen
Bisher waren keine Details zum Hergang des Unfalls an der B 173 bekannt. Die Polizei hat nun den Grund für den Crash mitgeteilt.
Für viel Aufsehen gesorgt hat am Montagmittag ein Unfall an einer viel befahrenen Plauener Kreuzung. Dabei ist ein elfjähriges Mädchen von einem Pkw angefahren worden. Die Polizei hat nun Details zum Unfallhergang genannt. Demnach war ein 79-jähriger Citroen-Fahrer auf der B 173 aus Richtung Chrieschwitz nach Preißelpöhl/Haselbrunn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.