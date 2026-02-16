Unvergessen: Sonderausstellung im Vogtland erinnert an Lebenswerk von Denkmalpfleger Udo Müller

Anlässlich des 90. Geburtstages zeigt das Vogtlandmuseum Plauen eine Sonderschau über Architekt und Denkmalpfleger Udo Müller (1936–2015).

Eine neue Sonderausstellung im Vogtlandmuseum Plauen ehrt das Lebenswerk von Udo Müller. Der Architekt, Denkmalpfleger und Zeichner hat den Denkmalschutz in Plauen und dem Vogtlandkreis maßgeblich geprägt. Zum 90. Geburtstag wird sein vielseitiges Wirken in einer Schau präsentiert, die am 22. Februar eröffnet wird. Der gebürtige Rodewischer...