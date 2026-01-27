Veränderungen in der Plauener Stadt-Galerie: Aus Jack Wolfskin wird Landmark

Zwei Bekleidungsgeschäfte im größten innerstädtischen Einkaufszentrum von Plauen setzen auf ein neues Konzept. Der Geschäftsführer eines Outdoor-Ladens erklärt die Hintergründe.

Das Jahr 2026 hat im größten innerstädtischen Einkaufszentrum von Plauen mit Neuerungen begonnen. Ein etabliertes Mode-Geschäft in der Stadt-Galerie setzt künftig auf Discount, während ein Sportmode-Händler statt wie bisher auf eine künftig auf mehrere Marken setzt.