Verbandschefin bleibt im Amt

Tirpersdorf/Theuma.

Die Verbandsversammlung des Verwaltungsverband Jägerswald mit Sitz in Tirpersdorf hat Carmen Reiher am Donnerstagabend für weitere sieben Jahre zur Vorsitzenden gewählt. Alle anwesenden Räte stimmten dafür, Mitbewerber gab es keine. Seit 2002 steht Reiher, die auch Bürgermeisterin von Werda ist, an der Verbandsspitze. Am 14. Juli endet ihre dritte Wahlperiode. Die Verbandsversammlung setzt sich aus Gemeinderatsvertretern der Mitgliedskommunen Tirpersdorf, Theuma, Werda und Bergen zusammen. (dien)