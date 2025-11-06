Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vereinsgeld abgezweigt? Vogtländer soll sich aus Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro bereichert haben

Kein Kleingartenidyll: Mit dem Vereinsgeld einer Gartensparte nahm es der Kassierer nicht so genau. Das Amtsgericht Plauen verurteilte ihn deshalb zu einer Bewährungsstrafe (Symbolbild).
Kein Kleingartenidyll: Mit dem Vereinsgeld einer Gartensparte nahm es der Kassierer nicht so genau. Das Amtsgericht Plauen verurteilte ihn deshalb zu einer Bewährungsstrafe (Symbolbild).
Plauen
Vereinsgeld abgezweigt? Vogtländer soll sich aus Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro bereichert haben
Von Claudia Bodenschatz
Vor dem Landgericht Zwickau muss sich ein Mann aus dem Vogtland derzeit wegen Untreue verantworten. Als Kassenwart einer Gartensparte soll er einen Verein um fast 20.000 Euro Euro erleichtert haben.

Zettelwirtschaft, Auslagen schnell mal „auf die Hand bezahlt“, ein unterverzweigtes Kassensystem für dies, das und jenes – so beschreibt der 49 Jahre alte Mann das Erbe, das er als neuer Kassenwart eines Kleingartenvereins im Vogtland irgendwann im Jahr 2011 angetreten habe. 14 Jahre später sitzt er auf der Anklagebank am Landgericht...
