Vereinsgeld abgezweigt? Vogtländer soll sich aus Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro bereichert haben

Vor dem Landgericht Zwickau muss sich ein Mann aus dem Vogtland derzeit wegen Untreue verantworten. Als Kassenwart einer Gartensparte soll er einen Verein um fast 20.000 Euro Euro erleichtert haben.

Zettelwirtschaft, Auslagen schnell mal „auf die Hand bezahlt“, ein unterverzweigtes Kassensystem für dies, das und jenes – so beschreibt der 49 Jahre alte Mann das Erbe, das er als neuer Kassenwart eines Kleingartenvereins im Vogtland irgendwann im Jahr 2011 angetreten habe. 14 Jahre später sitzt er auf der Anklagebank am Landgericht... Zettelwirtschaft, Auslagen schnell mal „auf die Hand bezahlt“, ein unterverzweigtes Kassensystem für dies, das und jenes – so beschreibt der 49 Jahre alte Mann das Erbe, das er als neuer Kassenwart eines Kleingartenvereins im Vogtland irgendwann im Jahr 2011 angetreten habe. 14 Jahre später sitzt er auf der Anklagebank am Landgericht...