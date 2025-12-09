Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Elsterberg: Autofahrer eingeklemmt

Zum Unfall wurde außer dem Notarzt auch die Feuerwehr angefordert. Doch für die Retter war es laut Stadtwehrleiter ein kurzer Einsatz.

Zu einem Einsatz mit eingeklemmter Person nach Verkehrsunfall ist die Elsterberger Feuerwehr am Dienstagfrüh ins Stadtzentrum gerufen worden. „Vor Ort ergab sich allerdings ein anderes Bild", sagt Wehrleiter Volker Strobel auf Nachfrage der „Freien Presse". Ein Unfall war am Gustav-Voigt-Platz in Höhe Robert-Schenker-Straße zwar...