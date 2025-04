Verkehrsunfall bei Plauen: Alkoholisierte Fahrt endet mit Kollision im Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall im Rosenbacher Ortsteil Syrau wurden am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei einem der Fahrer über ein Promille.

Ein 54-jähriger Autofahrer hat am Freitag in Syrau einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem VW um 13.40 Uhr auf der Hauptstraße/B 282 in Richtung Plauen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden Skoda kollidierte. Die...