Verschleißgrenze ist erreicht: Plauens Straßenbeleuchtung zum Teil mehr als 50 Jahre in Betrieb

Vielerorts gibt es in Plauen Modernisierungsbedarf. Auch in puncto Licht. Um die Kosten niedrig zu halten, geht die Stadt bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung einen besonderen Weg.

Wenn es um die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Plauen geht, ist die Stadt ein eifriger Mitläufer. Was im ersten Moment vielleicht etwas komisch klingt, trägt dazu bei, wesentlich Kosten zu sparen. „Notwendige Erneuerungen der Beleuchtung erfolgen zeitgleich mit Arbeiten anderer Versorgungsträger, etwa beim Ausbau des Glasfasernetzes... Wenn es um die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Plauen geht, ist die Stadt ein eifriger Mitläufer. Was im ersten Moment vielleicht etwas komisch klingt, trägt dazu bei, wesentlich Kosten zu sparen. „Notwendige Erneuerungen der Beleuchtung erfolgen zeitgleich mit Arbeiten anderer Versorgungsträger, etwa beim Ausbau des Glasfasernetzes...