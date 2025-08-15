Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen"

Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt. Bild: Jan Woitas/dpa
Plauen
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.

Die Videos, die am Freitag im Schwurgerichtssaal des Zwickauer Landgerichts gezeigt werden, sind kurz. Manche sind nur ein paar Sekunden lang, größtenteils verwackelt. Auf den meisten ist ein Straßenzug zu sehen, vermutlich aus einer der oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses gefilmt. Mittelpunkt des Geschehens sind zwei Männer. Der eine...
