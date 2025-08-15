Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“

Plauen
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Die Videos, die am Freitag im Schwurgerichtssaal des Zwickauer Landgerichts gezeigt werden, sind kurz. Manche sind nur ein paar Sekunden lang, größtenteils verwackelt. Auf den meisten ist ein Straßenzug zu sehen, vermutlich aus einer der oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses gefilmt. Mittelpunkt des Geschehens sind zwei Männer. Der eine...
