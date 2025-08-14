Viel befahrene Bundesstraße im Vogtland ab Montag an der Landesgrenze zu Thüringen voll gesperrt

Plauen
Mehr Zeit müssen Kraftfahrer einplanen, die ab der kommenden Woche vom Vogtlandkreis über die B 282 zur A 9 nach Schleiz fahren möchten. Großbaustellen führen an der Landesgrenze zu Vollsperrungen.
Mit der B 282 wird in den nächsten Wochen wegen Bauarbeiten eine der wichtigsten Verkehrstrassen aus dem Vogtlandkreis in Richtung Thüringen gesperrt. Weiträumige Umleitungen sind die Folge. Gleich zwei Großbaustellen sind geplant.
