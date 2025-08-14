Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Viel befahrene Bundesstraße im Vogtland ab Montag an der Landesgrenze zu Thüringen voll gesperrt

Die B 282 durch Langenbach wird wegen Straßenbau mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt.
Bild: Simone Zeh
Die B 282 durch Langenbach wird wegen Straßenbau mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt.
Bild: Simone Zeh
Viel befahrene Bundesstraße im Vogtland ab Montag an der Landesgrenze zu Thüringen voll gesperrt
Von Bernd Jubelt
Mehr Zeit müssen Kraftfahrer einplanen, die ab der kommenden Woche vom Vogtlandkreis über die B 282 zur A 9 nach Schleiz fahren möchten. Großbaustellen führen an der Landesgrenze zu Vollsperrungen.

Mit der B 282 wird in den nächsten Wochen wegen Bauarbeiten eine der wichtigsten Verkehrstrassen aus dem Vogtlandkreis in Richtung Thüringen gesperrt. Weiträumige Umleitungen sind die Folge. Gleich zwei Großbaustellen sind geplant.
Mehr Artikel