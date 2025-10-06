Viel Lob für Campingplatz: So lief der Sommer an der Talsperre Pöhl

Plauen
Die Bilanz mag überraschen: Obwohl es kein Supersommer war, machten viele Touristen am Vogtlandmeer Urlaub. Ein Blick auf die Gästebewertungen liefert hierfür einen der Gründe.
Angekündigt war ein Supersommer, am Ende blieben vor allem Regentage mit kühleren Temperaturen in Erinnerung. Das durchwachsene Wetter vor allem in den Sommerferien bekam auch das Tourismusgeschäft an der Talsperre Pöhl zu spüren.
