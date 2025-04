„Villa Postplatz“ in Plauen öffnet wieder: „Wenn wir die Ecke beleben, wird schon im Park nebenan nicht mehr gedealt“

Ein paar Körbe werfen oder zusammen kochen: Die „Villa Postplatz“ brachte voriges Jahr viele junge Leute verschiedener Nationen in Plauens Innenstadt zusammen. Warum der Ort wichtig ist, und wann es wieder losgeht.

„Gleich wieder da!“ Noch baumelt das bunte Schild mit der Aufschrift in drei Sprachen an einem Haken in der seit Januar geschlossenen „Villa Postplatz“. Doch zum Frühlingsanfang gibt es gute Nachrichten aus der Plauener Innenstadt: Das Haus, das sich voriges Jahr vom leer stehenden, vergessenen Gebäude in zwielichtiger Ecke am Lutherpark...