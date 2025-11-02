Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vodafone stellt nächste Woche im vogtländischen Kabelnetz TV-Frequenzen um: Worauf Kunden achten müssen

Vodafone-Kunden im Vogtland, die Kabelfernsehen nutzen, müssen am Mittwoch möglicherweise einen Sendersuchlauf starten.
Vodafone-Kunden im Vogtland, die Kabelfernsehen nutzen, müssen am Mittwoch möglicherweise einen Sendersuchlauf starten. Bild: Britta Pedersen/dpa
Vodafone-Kunden im Vogtland, die Kabelfernsehen nutzen, müssen am Mittwoch möglicherweise einen Sendersuchlauf starten.
Vodafone-Kunden im Vogtland, die Kabelfernsehen nutzen, müssen am Mittwoch möglicherweise einen Sendersuchlauf starten. Bild: Britta Pedersen/dpa
Plauen
Vodafone stellt nächste Woche im vogtländischen Kabelnetz TV-Frequenzen um: Worauf Kunden achten müssen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zum Mittwoch erfolgt die technische Umstellung. Kunden in vielen Städten sind betroffen.

Nächste Woche wird Vodafone in weiten Teilen des Vogtlandes Änderungen im Kabelnetz vornehmen. Folge: Viele TV-Sender und Hörfunkprogramme erhalten eine andere Frequenz, informierte das Unternehmen. Um das Programmangebot wie gewohnt zu empfangen, sei nach der Umstellung ein Sendersuchlauf nötig. In vielen Fällen werde dieser automatisch vom...
