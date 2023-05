Vogelzählung im Arboretum

Plauen.

Eine Vogelzählung des Naturschutzbundes (Nabu) beginnt am Samstag um 9 Uhr im Plauener Baumpark an der Straße Am Preißelpöhl 2A. Die Vogelkundler registrieren "alles, was sich dort fliegend bewegt", kündigt Bernhard Weisbach an. Daneben bietet der Plauener Chefornithologe Frank Müller eine Führung über das Gelände an. Besucher sind willkommen und können ihr Wissen über die Vogelwelt erweitern. Nützlich wäre das Mitbringen eines Fernglases. Von Freitag bis Sonntag findet bundesweit wieder die Stunde der Gartenvögel statt. Jedermann kann mitmachen und an einem der drei Tage eine Stunde lang im Garten, im Park oder vom Balkon aus Gartenvögel beobachten und Art und Anzahl notieren. (pa)