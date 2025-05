Vogtländer ärgern sich über Fluglärm: Das sagt die Bundeswehr zu den Gründen

Am Donnerstag war am Vormittag mehrfach ein lautes Grummeln am Himmel wahrzunehmen. Was steckte dahinter?

Erneut hat es im vogtländischen Luftraum militärische Flugbewegungen gegeben. Mehrere Leser der „Freien Presse" kritisierten den Lärm am Himmel in den Vormittagsstunden des Donnerstags. Doch was waren die Gründe?