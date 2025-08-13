Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vogtländer feiern den vierten CSD: Alle Infos rund um das Fest für Gleichberechtigung am Samstag in Plauen

Rund 430 Menschen zogen zum dritten CSD im vorigen Jahr durch Plauen.
Rund 430 Menschen zogen zum dritten CSD im vorigen Jahr durch Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Rund 430 Menschen zogen zum dritten CSD im vorigen Jahr durch Plauen.
Rund 430 Menschen zogen zum dritten CSD im vorigen Jahr durch Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vogtländer feiern den vierten CSD: Alle Infos rund um das Fest für Gleichberechtigung am Samstag in Plauen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem musikalischen Auftakt startet der Christopher Street Day in Plauen. Vielfalt und Gleichberechtigung stehen im Fokus. Doch eine Reaktion wird noch erwartet.

Am Samstag geht der Christopher-Street-Day (CSD) in Plauen in die vierte Runde. Die Veranstaltung mit dem Motto „Liebe ist bunt“ soll erneut ein Zeichen für Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und gegen Ressentiments im Vogtland setzen. „Noch immer gibt es hier wenige Orte, an denen Menschen der queeren Community zusammenkommen können“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08.08.2025
5 min.
„Bautzen hat für die rechte Szene eine besondere Bedeutung“: CSDs in Sachsen auch dieses Jahr unter Anspannung
Schon 2024 hat der CSD in Bautzen nur unter starkem Polizeischutz stattfinden können. Dieses Jahr ist noch mehr Polizei im Einsatz.
An diesem Sonntag ist CSD in Bautzen. 2024 sind die Bilder der rechtsextremen Gegendemonstration durch die Medien gegangen. Was ist seitdem passiert? Wie laufen die sächsischen CSDs in diesem Jahr?
Josua Gerner
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
08.08.2025
5 min.
Diese Vogtländerin ist neue Beauftragte der Bundesregierung für queere Menschen: „Die Debatte um die Regenbogenfahne ist so ärgerlich“
Sophie Koch, Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, auf der Terrasse des Volkshauses in Dresden.
Die SPD-Landtagsabgeordnete Sophie Koch ist seit Mai Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Sie kommt zum CSD in Plauen am 16. August. Im Interview spricht Koch vorab über das Queer-Sein im ländlichen Raum.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel