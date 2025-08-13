Vogtländer feiern den vierten CSD: Alle Infos rund um das Fest für Gleichberechtigung am Samstag in Plauen

Mit einem musikalischen Auftakt startet der Christopher Street Day in Plauen. Vielfalt und Gleichberechtigung stehen im Fokus. Doch eine Reaktion wird noch erwartet.

Am Samstag geht der Christopher-Street-Day (CSD) in Plauen in die vierte Runde. Die Veranstaltung mit dem Motto „Liebe ist bunt“ soll erneut ein Zeichen für Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und gegen Ressentiments im Vogtland setzen. „Noch immer gibt es hier wenige Orte, an denen Menschen der queeren Community zusammenkommen können“,...