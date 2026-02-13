MENÜ
  Vogtländer leistete Erste Hilfe nach Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz

Kerzen und Blumen erinnern auf dem Bahnhof in Landstuhl an den getöteten Bahnmitarbeiter Serkan Çalar.
Kerzen und Blumen erinnern auf dem Bahnhof in Landstuhl an den getöteten Bahnmitarbeiter Serkan Çalar. Bild: Boris Roessler/dpa
Der Ersthelfer aus dem Vogtland ist als Soldat der Bundeswehr im Fallschirmjägerregiment 26 in Zweibrücken tätig.
Der Ersthelfer aus dem Vogtland ist als Soldat der Bundeswehr im Fallschirmjägerregiment 26 in Zweibrücken tätig. Bild: ZeInfoA FschJgRgt 26/Bundeswehr
Bahnchefin Evelyn Palla bedankte sich auf der Plattform Linkedin bei der Bundeswehr für die Ersthilfe eines Soldaten.
Bahnchefin Evelyn Palla bedankte sich auf der Plattform Linkedin bei der Bundeswehr für die Ersthilfe eines Soldaten. Bild: Screenshot Linkedin-Profil Evelyn Palla/Uwe Selbmann
Nach dem Angriff auf den Zugbegleiter ist der Mann nach Angaben der Deutschen Bahn an seinen Verletzungen gestorben.
Nach dem Angriff auf den Zugbegleiter ist der Mann nach Angaben der Deutschen Bahn an seinen Verletzungen gestorben. Bild: Benedikt von Imhoff/dpa
Plauen
Vogtländer leistete Erste Hilfe nach Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Ein Zugbegleiter war Anfang Februar attackiert und schwer verletzt worden. Zwei Tage später starb er. Der Mann, der noch vor Ort versuchte, sein Leben zu retten, ist ein Soldat aus Sachsen. Jetzt meldet sich sein Regiment zu Wort.

Die tödliche Gewalttat in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz bewegt noch immer ganz Deutschland. Am Abend des 2. Februar war der 36 Jahre alte Zugbegleiter Serkan Çalar in einem Regionalexpress bei Landstuhl von einem Fahrgast ohne Ticket brutal attackiert worden. Zwei Tage später starb er an den Folgen einer schweren Hirnblutung.
