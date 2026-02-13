Vogtländer leistete Erste Hilfe nach Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz

Ein Zugbegleiter war Anfang Februar attackiert und schwer verletzt worden. Zwei Tage später starb er. Der Mann, der noch vor Ort versuchte, sein Leben zu retten, ist ein Soldat aus Sachsen. Jetzt meldet sich sein Regiment zu Wort.

Die tödliche Gewalttat in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz bewegt noch immer ganz Deutschland. Am Abend des 2. Februar war der 36 Jahre alte Zugbegleiter Serkan Çalar in einem Regionalexpress bei Landstuhl von einem Fahrgast ohne Ticket brutal attackiert worden. Zwei Tage später starb er an den Folgen einer schweren Hirnblutung.