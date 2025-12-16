Vogtländer tischen zu Weihnachten am liebsten Gans auf: Doch das weiße Geflügeltier bekommt Konkurrenz

Plauen
Die Gans bleibt des Vogtländers liebster Weihnachtsbraten. Was die Vogtländer zum wichtigsten Fest des Jahres sonst noch zubereiten.
Wer zu Weihnachten eine Weidegans aus dem Vogtland bei einem Direktvermarkter kaufen möchte und seinen Weihnachtsbraten nicht vorbestellt hat, ist jetzt schon fast ein bisschen spät dran. Einer der größten Bio-Geflügelbetriebe der Region, der Geflügelhof Bartsch in Mechelgrün mit eigener Schlachtung, hatte vor wenigen Tagen nur noch ein...
