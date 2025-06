Vogtländisches Mühlenviertel erwartet Besucher

Pfingstmontag ist wieder Deutscher Mühlentag. Dazu gibt es im Vogtland verschiedene Angebote.

Im vogtländischen Mühlenviertel und im Gebiet um den Burgstein öffnen am Pfingstmontag wieder Mühlen für Besucher. Ab 10 Uhr können die Windmühle in Syrau und die Staudtenmühle bei Thossen besichtigt werden. Gemeinsam mit den Mühlenfreunden und dem Männergesangsverein Harmonie werden in Syrau die Ruten in Bewegung gesetzt und fürs...