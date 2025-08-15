Vogtland Philharmonie spielt in Plauen Filmmusik aus „Star Wars“ und „Herr der Ringe“

Außerdem soll in der „Philharmonic Night“ am 16. August im Parktheater „Carmina Burana“ von Carl Orff erklingen.
Die bekannten Filmmusiken von John Williams aus „Star Wars“ und von Howard Shore aus „Herr der Ringe“ sowie „Carmina Burana“ von Carl Orff stehen auf dem Programm der „Philharmonic Night“ an diesem Samstag, dem 16. August, im Parktheater Plauen. Ab 20 Uhr musiziert dort die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach unter Leitung ihres Kapellmeisters Simon Edelmann. Außerdem wirken in dem Programm laut Ankündigung des Orchesters die Solisten Isabella Gantner (Sopran), Stephan Schlögl (Tenor) und Thomas Gropper (Bariton) sowie der Mädchenchor Rutheneum und Sängerinnen und Sänger der Singakademien Chemnitz, Gera und Plauen mit. Eintrittskarten zu Preisen von 29,90 bis 45 Euro gibt es unter anderem im Ticket-Shop der „Freien Presse“. (mib)