MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Grüne Woche gilt als weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.
Die Grüne Woche gilt als weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Bild: Symbolbild: S. C. Gollnow/dpa
Die Grüne Woche gilt als weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.
Die Grüne Woche gilt als weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Bild: Symbolbild: S. C. Gollnow/dpa
Plauen
Vogtland präsentiert sich auf Grüner Woche in Berlin
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tourismusverband Vogtland stellt unter anderem das neue Vogtlandjournal und touristische Neuheiten vor. Womit noch geworben wird.

Der Tourismusverband Vogtland (TVV) zeigt auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin Präsenz. Laut Mitteilung des Verbandes war der Stand schon am ersten Tag stark besucht. In Halle 20 werden das neue Vogtlandjournal und touristische Neuheiten vorgestellt. Das Vogtland wirbt mit Angeboten für Wanderer, Radfahrer und Familien. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
2 min.
Tourismusverband im Vogtland startet mit gleich drei Präsentationen in die neue Messesaison
Der Tourismusverband Vogtland ist startklar. Noch in dieser Woche geht das Messegeschäft los.
Zu Jahresbeginn stehen überregional gleich drei Reisemessen mit vogtländischer Beteiligung an. Zudem werden vogtländische Qualitätswanderwege ausgezeichnet.
Bernd Jubelt
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
21:00 Uhr
4 min.
Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach
Magdalena Uhlig vom SV Schneeberg hat beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg einige Medaillen geholt.
Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.
Ralf Wendland und Anna Neef
21:00 Uhr
7 min.
Klavier-Comedian William Wahl vor seinem Zwickau-Debüt: „Es geht darum, gemeinsam etwas zu fühlen“
William Wahl freut sich auf seinen ersten Auftritt in Zwickau. Sein Gastspiel in Chemnitz Mitte März musste er um ein Jahr verschieben. Zum fraglichen Termin nimmt er in Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis entgegen.
Der 52-Jährige Kölner kommt am 6. Februar erstmals in die „Neue Welt“. Im Interview redet er über das Miteinander, Inspiration, Udo Jürgens – und warum er sein Konzert in Chemnitz gern verschoben hat.
Torsten Kohlschein
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
11:17 Uhr
2 min.
Qualitätssiegel für Kammweg Erzgebirge-Vogtland in Stuttgart übergeben
Birgit Knöbel undAndreas Kraus haben das Siegel für den Tourismusverband entgegengenommen.
Der Deutsche Wanderverband bestätigt mit dem Siegel die hohe Qualität des Weges. Vertreter des Tourismusverbandes Erzgebirge erhielten das zugehörige Zertifikat. Was dafür nötig war.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel