Vogtland-Rückkehrerin macht Karriere: Früher sortierte sie Kartoffeln, jetzt ist sie Professorin an der Plauener Hochschule

Plauen
Als Schülerin prüfte sie im elterlichen Betrieb die Qualität von Kartoffeln, dann verließ sie das Vogtland, studierte, arbeitete für große Firmen. Jetzt ist Ulrike Sammer zurück - was sie nun in der Heimat tut.
Vogtland – Jena – Hamburg und zurück. Mit diesen Stationen lässt sich der Lebensweg Ulrike Sammers grob in der Deutschlandkarte einordnen. In einem landwirtschaftlichen Familienunternehmen in Reuth aufgewachsen, verließ Ulrike Sammer das Vogtland, um an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Biologie zu studieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.