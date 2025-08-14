Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland-Rückkehrerin macht Karriere: Früher sortierte sie Kartoffeln, jetzt ist sie Professorin an der Plauener Hochschule

Nach Studium, Promotion und Arbeit als Wissenschaftlerin ist Ulrike Sammer nun zurück im Vogtland - als Professorin an der Dualen Hochschule in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Nach Studium, Promotion und Arbeit als Wissenschaftlerin ist Ulrike Sammer nun zurück im Vogtland - als Professorin an der Dualen Hochschule in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vogtland-Rückkehrerin macht Karriere: Früher sortierte sie Kartoffeln, jetzt ist sie Professorin an der Plauener Hochschule
Von Daniela Hommel-Kreißl
Als Schülerin prüfte sie im elterlichen Betrieb die Qualität von Kartoffeln, dann verließ sie das Vogtland, studierte, arbeitete für große Firmen. Jetzt ist Ulrike Sammer zurück - was sie nun in der Heimat tut.

Vogtland – Jena – Hamburg und zurück. Mit diesen Stationen lässt sich der Lebensweg Ulrike Sammers grob in der Deutschlandkarte einordnen. In einem landwirtschaftlichen Familienunternehmen in Reuth aufgewachsen, verließ Ulrike Sammer das Vogtland, um an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Biologie zu studieren.
