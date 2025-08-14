Vogtland-Rückkehrerin macht Karriere: Früher sortierte sie Kartoffeln, jetzt ist sie Professorin an der Plauener Hochschule

Als Schülerin prüfte sie im elterlichen Betrieb die Qualität von Kartoffeln, dann verließ sie das Vogtland, studierte, arbeitete für große Firmen. Jetzt ist Ulrike Sammer zurück - was sie nun in der Heimat tut.

Vogtland – Jena – Hamburg und zurück. Mit diesen Stationen lässt sich der Lebensweg Ulrike Sammers grob in der Deutschlandkarte einordnen. In einem landwirtschaftlichen Familienunternehmen in Reuth aufgewachsen, verließ Ulrike Sammer das Vogtland, um an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Biologie zu studieren.