Vogtland-Rückkehrerin will Plauen voranbringen: Das sind ihre Ideen

Die neue Chef-Netzwerkerin der Stadt heißt Lena Schaller. Sie ist erst 26, hat sich aber dennoch bewusst für ihren neuen Job entschieden.

Sie ist 26, wuchs in Weischlitz auf, ging in Oelsnitz aufs Gymnasium: Lena Schaller heißt die neue Geschäftsführerin des Dachverbandes Stadtmarketing. Die junge Frau weiß, was sie für sich und Plauen erreichen will. Unter mehreren Bewerbern stach sie offenbar heraus - als „äußerst kompetente und engagierte Führungspersönlichkeit“, wie...