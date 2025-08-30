Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ab Montag beginnt im Vogtland die Oberflächensanierung von zehn Kreisstraßen.
Ab Montag beginnt im Vogtland die Oberflächensanierung von zehn Kreisstraßen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Ab Montag beginnt im Vogtland die Oberflächensanierung von zehn Kreisstraßen.
Ab Montag beginnt im Vogtland die Oberflächensanierung von zehn Kreisstraßen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vogtland: Sanierung von Kreisstraßen beginnt
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Montag startet der Vogtlandkreis mit der Instandsetzung beschädigter Kreisstraßen. Welche zehn Verbindungen in diesem Jahr davon profitieren.

Auf diese Nachricht haben viele gewartet: Ab Montag beginnen auf Kreisstraßen im Vogtlandkreis Arbeiten zur Sanierung der Deckschichten. Je nach Zustand der Straßen wird entweder eine einfache oder eine doppelte Oberflächenbehandlung vorgenommen, teilt das Landratsamt mit.
