Vogtland: Sanierung von Kreisstraßen beginnt

Ab Montag startet der Vogtlandkreis mit der Instandsetzung beschädigter Kreisstraßen. Welche zehn Verbindungen in diesem Jahr davon profitieren.

Auf diese Nachricht haben viele gewartet: Ab Montag beginnen auf Kreisstraßen im Vogtlandkreis Arbeiten zur Sanierung der Deckschichten. Je nach Zustand der Straßen wird entweder eine einfache oder eine doppelte Oberflächenbehandlung vorgenommen, teilt das Landratsamt mit.