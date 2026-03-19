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Seit März läuft der Straßenbau im Vogtland. Im April kommt eine Baustelle hinzu.
Seit März läuft der Straßenbau im Vogtland. Im April kommt eine Baustelle hinzu. Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Seit März läuft der Straßenbau im Vogtland. Im April kommt eine Baustelle hinzu.
Seit März läuft der Straßenbau im Vogtland. Im April kommt eine Baustelle hinzu. Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Reichenbach
Straßenbau im Vogtland: Diese Ortsdurchfahrt wird ab April erneuert
Redakteur
Von Uwe Selbmann
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Der Vogtlandkreis hat den Auftrag für die Arbeiten an der Kreisstraße bei Reichenbach vergeben. Was genau dort und bis wann erfolgen soll.

Zwischen den Reichenbacher Ortsteilen Cunsdorf und Brunn geht der Ausbau der Brunner Straße weiter. Von April bis September ist unter Regie des Vogtlandkreises und mit Beteiligung der Stadt Reichenbach die Erneuerung der Kreisstraße geplant. Die Arbeiten erfolgen als sogenannter dritter Bauabschnitt zwischen der Einmündung Am Heinrichstollen...
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Uwe Selbmann
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