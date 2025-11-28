Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Globus-Markt in Weischlitz: Die Sparkasse Vogtland muss ihren Geldautomaten demontieren.
Globus-Markt in Weischlitz: Die Sparkasse Vogtland muss ihren Geldautomaten demontieren. Bild: Ellen Liebner
Globus-Markt in Weischlitz: Die Sparkasse Vogtland muss ihren Geldautomaten demontieren.
Globus-Markt in Weischlitz: Die Sparkasse Vogtland muss ihren Geldautomaten demontieren. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vogtland-Sparkasse muss Geldautomaten im Globus-Markt abbauen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Angaben des Geldhauses hat der Einzelhandelskonzern den Mietvertrag gekündigt. Was über die Hintergründe bekannt ist.

Die Sparkasse Vogtland wird den Betrieb ihres Geldautomaten im Weischlitzer Globus-Markt in den nächsten Tagen einstellen. Wie das Kreditinstitut mitteilt, soll die Anlage bis zum 4. Dezember außer Betrieb genommen und anschließend bis Jahresende demontiert werden. Den Angaben der Sparkasse zufolge hat der Betreiber des Marktes, die Globus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
1 min.
Automatensprengung in Plauen: Straftat wird wohl nie aufgeklärt werden
Wegen der Automatensprengung war das Kaufland in Haselbrunn für mehrere Stunden gesperrt.
Im Frühjahr hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Plauen zur Explosion gebracht. Jetzt legt die Staatsanwaltschaft den Fall zu den Akten.
Swen Uhlig
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Das Fleischkäse-Brötchen aus dem Globus-Markt im Vogtland: Knusprige Kult-Semmel erhält eigene Fan-Kollektion
Nadin Hähnel (links) und Ines Hertel vom Globus-Team sind Fans des Kult-Fleischkäses.
Sie knuspert, riecht würzig, ist preiswert und macht satt: Weil viele Vogtländer auf die Leberkäse-Semmel stehen, haben sich die Mitarbeiter des Globus-Marktes etwas Besonderes einfallen lassen.
Sabine Schott
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel