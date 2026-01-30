MENÜ
Viele Medien der Vogtlandbibliothek können bequem über das Internet ausgeliehen werden. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Viele Medien der Vogtlandbibliothek können bequem über das Internet ausgeliehen werden. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vogtlandbibliothek in Plauen modernisiert die Online-Ausleihe
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die digitale Ausleihe erfährt ein Update: „Onleihe 3“ bietet ein modernes Design und neue Funktionen. 9000 Medien stehen zur Verfügung. Was gibt es noch?

Die Vogtlandbibliothek in Plauen hat die Online-Ausleihe modernisiert. Mit „Onleihe 3“ können Nutzerinnen und Nutzer auf rund 9000 digitale Medien zugreifen, teilte die Stadtverwaltung mit. Unter den online ausleihbaren Medien befinden sich mehr als 3000 E-Books und mehr als 1700 Hörbücher. Die aktualisierte Version biete ein neues Design,...
