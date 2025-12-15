MENÜ
  • Vogtland
  • Plauen
  • Vogtlandtheater Plauen: Weihnachtskonzert entführt in den hohen Norden

Bild: Foto: © André Leischner
Plauen
Vogtlandtheater Plauen: Weihnachtskonzert entführt in den hohen Norden
Von FP
Das beliebte Konzert zur Weihnachtszeit widmet sich in diesem Jahr skandinavischen Melodien. „Stern über Skandinavien“ erklingt am 17. Dezember, 19.30 Uhr.

„Stern über Skandinavien“ ist das diesjährige Weihnachtskonzert im Vogtlandtheater Plauen überschrieben. Am Mittwoch, 17. Dezember, 19.30 Uhr nehmen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit auf eine Reise in den hohen Norden - dorthin wo uralte Lieder seit Generationen die dunklen Winternächte erhellen. Im ersten Teil entführt der...
