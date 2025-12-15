Vogtlandtheater Plauen: Weihnachtskonzert entführt in den hohen Norden

Plauen
Das beliebte Konzert zur Weihnachtszeit widmet sich in diesem Jahr skandinavischen Melodien. „Stern über Skandinavien“ erklingt am 17. Dezember, 19.30 Uhr.
„Stern über Skandinavien“ ist das diesjährige Weihnachtskonzert im Vogtlandtheater Plauen überschrieben. Am Mittwoch, 17. Dezember, 19.30 Uhr nehmen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit auf eine Reise in den hohen Norden - dorthin wo uralte Lieder seit Generationen die dunklen Winternächte erhellen. Im ersten Teil entführt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.