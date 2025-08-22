Volkssolidarität feiert großes Familienfest in Plauen

Plauen
Besucher können kostenlos mit der Parkeisenbahn fahren. Was das Programm noch zu bieten hat.
Mit einem großen Familienfest feiert die Volkssolidarität Vogtland am Samstag, 23. August, von 14 bis 18 Uhr in der Freizeitanlage Syratal in Plauen das 80. Gründungsjubiläum. An diesem Tag fahren alle Besucher kostenlos mit der Parkeisenbahn, so der Verband. Minicars, Minigolf und Trick-Pin sind für Kinder bis zwölf Jahre kostenfrei. Die...
