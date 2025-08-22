Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Volkssolidarität feiert großes Familienfest in Plauen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Besucher können kostenlos mit der Parkeisenbahn fahren. Was das Programm noch zu bieten hat.

Mit einem großen Familienfest feiert die Volkssolidarität Vogtland am Samstag, 23. August, von 14 bis 18 Uhr in der Freizeitanlage Syratal in Plauen das 80. Gründungsjubiläum. An diesem Tag fahren alle Besucher kostenlos mit der Parkeisenbahn, so der Verband. Minicars, Minigolf und Trick-Pin sind für Kinder bis zwölf Jahre kostenfrei. Die...
