Volkssolidarität sammelt im Vogtland 18.000 Euro für soziale Projekte

Plauen
Menschen im Vogtland haben 12.000 Euro gespendet. Firmen legten 6000 Euro drauf. Das Geld soll das soziale Miteinander unterstützen. Wofür es genau verwendet wird.
Die Volkssolidarität Vogtland hat im Herbst 18.000 Euro an Spenden gesammelt. Die Aktion lief unter anderem in Plauen, Reichenbach, Pausa-Mühltroff und Oelsnitz. 12.000 Euro kamen von Privatleuten, 6000 Euro von Unternehmen.
