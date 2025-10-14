Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland
  • Plauen
  • Vollsperrung wegen Baustelle mitten in Weischlitz: Wann soll der Verkehr wieder rollen?

Werden die Bauarbeiten in Weischlitz am Mittwoch beendet?
Werden die Bauarbeiten in Weischlitz am Mittwoch beendet? Bild: Symbolbild/p365.de
Plauen
Vollsperrung wegen Baustelle mitten in Weischlitz: Wann soll der Verkehr wieder rollen?
Von Jonas Patzwaldt
Seit einer Woche behindert die Baustelle den Verkehr. Viele erhoffen sich ein baldiges Ende. Was Bürgermeister und Bauherr dazu sagen.

Seit vergangenem Mittwoch ist die wichtige Verbindung zwischen Ober- und Unterweischlitz gesperrt. Über die Weiße Elster kommt man nicht mehr. Grund sind Arbeiten an Stromkabeln der Firma „Mitnetz“. An diesem Mittwoch sollen sie laut Plan abgeschlossen werden. Bürgermeister Steffen Raab (Freie Wähler) stellte vergangene Woche in den Raum,...
