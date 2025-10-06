Vom Lehrling zum Meister und Schwiegersohn: Vogtländischer Bäcker versilbert seinen Meisterbrief

Lutz Schulze aus Theuma hat von der Handwerkskammer einen Silbernen Meisterbrief erhalten. Jetzt gratulierte auch die Gemeinde. Renner in Schulzes Sortiment ist seit einigen Jahren Buchweizengebäck.

Ein Vierteljahrhundert ist Lutz Schulze aus Theuma Bäckermeister. Dafür gab es von der Handwerkskammer Chemnitz den Silbernen Meisterbrief und von seiner Heimatgemeinde ein Präsent obendrauf. 1984 öffnete die Bäckerei und Konditorei Herold in der Schulstraße. Gegründet hat sie Schulzes Schwiegervater, dessen Nachnamen daran erinnert.