  • Von der Rettung der Straßenbahn bis zum Erhalt von Arbeitsplätzen: Plauener CDU sieht das Vogtland vor großen Herausforderungen

Der Plauener Jörg Schmidt ist seit gut einem Jahr CDU-Landtagsabgeordneter in Dresden. Jetzt zog er eine Bilanz.
Gelingt die Rettung der Plauener Straßenbahn. Die Plauener CDU lässt daran keinen Zweifel. Im Februar soll es ein Gespräch mit der zuständigen Ministerin geben.
Für mehr Ordnung und Sicherheit im Plauener Stadtzentrum: Im Landratsamt an der Bahnhofstraße wird noch im Januar ein Bürgerpunkt öffnen.
Plauen
Von der Rettung der Straßenbahn bis zum Erhalt von Arbeitsplätzen: Plauener CDU sieht das Vogtland vor großen Herausforderungen
Von Bernd Jubelt
Wie blicken die Christdemokraten auf ihre Arbeit im vergangenen Jahr, was soll 2026 angegangen werden? Stadtverbandschef Jörg Schmidt und CDU-Fraktionschef Michael Petzold haben sich geäußert.

2025 war für die Plauener CDU ein Jahr der personellen Veränderungen. Bei der Landtagswahl im Herbst 2024 hatte der Stadtverbandsvorsitzende und CDU-Fraktionschef im Plauener Stadtrat, Jörg Schmidt, das Direktmandat gewonnen. Seitdem vertritt er das Vogtland im Sächsischen Landtag. Im Mai übernahm deshalb Michael Petzold im Stadtrat für die...
