Von der Streuobstwiese zum Psychologie-Studium: 19-Jährige beendet Freiwilliges Ökologisches Jahr im Vogtland

19-Jährige engagierte sich während eines Freiwilligen Ökologischen Jahres in einem vogtländischen Biotop. Nun will sie Psychologie studieren - fernab der Heimat.

Sophia Kurzendörfer hat ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) bei der Bürgerinitiative (BI) zum Schutz der Natur und Umwelt von Gold- bis Rosenbach beendet. Sie wurde mit einer kleinen Feier verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.