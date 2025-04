Von Harry Potter bis Star Wars: Filmmusik-Nacht katapultiert Plauener Publikum in fantastische Welten

Beim Composer’s Night Special zu Filmmusiken blieb im Vogtlandtheater kein Platz frei. Was Zuhörer als „abgefahren“ bezeichneten, was Dirigent Leo Siberski sprachlos machte und was das Publikum am Donnerstagabend in Zwickau erwartet.

Pause mit Popcorn, die Gedanken in entfernten Galaxien und im Publikum viele junge Gesichter: Das 6. Philharmonische Konzert der Clara-Schumann-Philharmoniker im Vogtlandtheater lief anders als übliche Konzertabende in Plauen. Der Saal war komplett besetzt - ausverkauft am Mittwochabend. Dabei hatte es in Plauen viel Empörung gegeben, als vor...