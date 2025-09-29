Von Orang Utan bis Stadtfüchsin: Neue Ausstellung im Plauener Erich-Ohser-Haus bietet Tierisches

Plauen
In seiner künstlerischen Arbeit hat sich Erich Ohser vielen Themen gewidmet, auch der Beziehung von Mensch und Tier. In Plauen ist nun eine neue Ausstellung dazu eröffnet worden – mit einigen Überraschungen.
An der Nobelstraße in Plauen geht es ab sofort tierisch zu. Denn dort ist im Erich-Ohser-Haus eine neue Ausstellung mit genau jenem Schwerpunkt zu sehen. Der Leipziger Zoo, die Falknerei Herrmann, die Plauener Stadtfüchsin „Plauline“, die Illustratorin Josephine Mark, die Mosaikgestalterin Elisabeth Künast sowie der Caritasverband Vogtland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.