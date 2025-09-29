Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Orang Utan bis Stadtfüchsin: Neue Ausstellung im Plauener Erich-Ohser-Haus bietet Tierisches

Galeristin Sarah Kühnel und Musikerin Artemisia Wirth (rechts) bei der Ausstellungseröffnung. Bild: Ellen Liebner
Galeristin Sarah Kühnel und Musikerin Artemisia Wirth (rechts) bei der Ausstellungseröffnung. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Von Orang Utan bis Stadtfüchsin: Neue Ausstellung im Plauener Erich-Ohser-Haus bietet Tierisches
Von Peter Albrecht
In seiner künstlerischen Arbeit hat sich Erich Ohser vielen Themen gewidmet, auch der Beziehung von Mensch und Tier. In Plauen ist nun eine neue Ausstellung dazu eröffnet worden – mit einigen Überraschungen.

An der Nobelstraße in Plauen geht es ab sofort tierisch zu. Denn dort ist im Erich-Ohser-Haus eine neue Ausstellung mit genau jenem Schwerpunkt zu sehen. Der Leipziger Zoo, die Falknerei Herrmann, die Plauener Stadtfüchsin „Plauline“, die Illustratorin Josephine Mark, die Mosaikgestalterin Elisabeth Künast sowie der Caritasverband Vogtland...
Mehr Artikel