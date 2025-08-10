Von Seifenkisten bis Simson-Kult: Beim Syrauer Höhlenfest herrscht Sommerspaß pur

Nicht nur die Syrauer waren am Wochenende beim Höhlenfest auf den Beinen. Etliche Besucher zog es in den Rosenbacher Ortsteil. Im nächsten Jahr muss jedoch anders gefeiert werden.

Die sogenannte La-Ola-Welle hat am Samstag Syrau erreicht. In witziger Manier warfen sich Michael Frisch und Michael Kreßler die Bälle zu: Sonst als Bürgermeister von Rosenbach und Pfarrer tätig, schlugen sich beide als Moderatoren-Duo beim Seifenkistenrennen anlässlich des traditionellen Höhlenfestes. Und da durfte die La-Ola-Welle nicht...