Vor Plauener Mega-Wochenende: Probeanstich im Sternquell Wiesn-Festzelt – Veranstalter nennen neue Details zum Event

Plauen
Bekomme ich ohne Reservierung noch einen von 3700 Sitzplätzen? Was in diesem Jahr neu ist, was das Festbier kann und wie die Veranstalter auf die kommende Wiesn blicken.
Während im Hintergrund Gabelstaplerfahrer die Bierbänke ins Festzelt fahren, hämmert Oberbürgermeister Zenner (CDU) mit zwei kräftigen Schlägen den Zapfhahn ins Fass. Der Probeanstich ist gelungen. Erstmals fand er direkt am Ort des Geschehens statt.
