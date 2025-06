Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer im Vogtland schwer verletzt

In Elsterberg ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen – ein KTM-Fahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Weil ein Auto ihm die Vorfahrt nahm, ist ein Motorradfahrer am Samstagvormittag in Elsterberg schwer verletzt worden. Wegen der erheblichen Verletzungen musste der 29-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war ein 85-Jähriger gegen 10.15 Uhr mit seinem BMW auf dem Hohengrüner...