Vorjahresrekord geknackt: So lief die 31. Familienwanderung der „Freien Presse“ im Vogtland

Trotz der durchwachsenen Wetterprognosen: Mit mehr als 2000 Teilnehmern hat die Plauener Traditionsveranstaltung am Himmelfahrtstag eine neue Bestmarke erreicht.

Noch am Abend zuvor stand das Wasser auf dem Platz zwischen Fußballfeld und Vereinsheim des SG Stahlbau Plauen. Nach dem starken Regen- und Hagelschauer am Mittwochabend glich der Platz eher einem See als dem Start- und Zielpunkt der 31. Familienwanderung der „Freien Presse“ und des Vereins Naturfreunde Plauen. Doch fast wie bestellt: davon...