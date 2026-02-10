Waldbad Elsterberg: Das ändert sich in der kommenden Freibad-Saison

Der Kiosk auf dem Gelände des Freibades hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt. Jetzt tut sich etwas.

Im Elsterberger Waldbad gibt es einen neuen Kiosk-Betreiber. Immer wieder hatte es im Stadtrat Anfragen zum Freibad-Imbiss gegeben. Bürgermeister Axel Markert (SPD) sprach von Kritiken, die die Bewertung des Bades verschlechterten. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine neue Betreiberin gefunden: Sandra Oszczak übernimmt für vier Jahre. Sie bringt... Im Elsterberger Waldbad gibt es einen neuen Kiosk-Betreiber. Immer wieder hatte es im Stadtrat Anfragen zum Freibad-Imbiss gegeben. Bürgermeister Axel Markert (SPD) sprach von Kritiken, die die Bewertung des Bades verschlechterten. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine neue Betreiberin gefunden: Sandra Oszczak übernimmt für vier Jahre. Sie bringt...