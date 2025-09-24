Waldbad Rodau erhält neue barrierefreie Sanitäranlagen

Das Waldbad Rodau soll weiter modernisiert werden. Im Blickpunkt stehen die Toiletten und Duschräume. Warum die Auftragsvergabe für die Kommune wichtig ist.

Ein weiterer Mosaikstein zur Aufwertung des Waldbades Rodau ist der behindertengerechte Umbau der Toiletten- und Duschräume. Die Gemeinde Rosenbach, Eigentümerin der Freizeitanlage, will hierzu eine 80-prozentige Förderung nutzen. „Das kann sich sehen lassen", meint Bürgermeister Michael Frisch (parteilos). Doch die Zeit drängt. Sonst...