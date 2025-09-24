Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hinter der Sitzlounge sind die Sanitäranlagen im Waldbad Rodau.
Hinter der Sitzlounge sind die Sanitäranlagen im Waldbad Rodau. Bild: Simone Zeh
Plauen
Waldbad Rodau erhält neue barrierefreie Sanitäranlagen
Von Simone Zeh
Das Waldbad Rodau soll weiter modernisiert werden. Im Blickpunkt stehen die Toiletten und Duschräume. Warum die Auftragsvergabe für die Kommune wichtig ist.

Ein weiterer Mosaikstein zur Aufwertung des Waldbades Rodau ist der behindertengerechte Umbau der Toiletten- und Duschräume. Die Gemeinde Rosenbach, Eigentümerin der Freizeitanlage, will hierzu eine 80-prozentige Förderung nutzen. „Das kann sich sehen lassen“, meint Bürgermeister Michael Frisch (parteilos). Doch die Zeit drängt. Sonst...
