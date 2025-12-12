Waldfriedener sammeln bei Weihnachtsmarkt Geld für den guten Zweck

Plauen
In der idyllisch gelegenen Erholungseinrichtung Waldfrieden geht es am Samstag weihnachtlich zu. Der Spaß-, Kultur- und Tanzverein Schönberg lädt zum Event ein.
Um Weihnachtstraditionen geht es, wenn am Samstag,13. Dezember, die Ehrenamtler vom Spaß-, Kultur- und Tanzverein Schönberg zum neuen Event einladen: Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt wollen sie Geld sammeln, um Gutes zu tun, einen Verein oder eine gute Sache finanziell zu unterstützen. Ab 14.30 Uhr ist auf dem Gelände der Erholungseinrichtung...
