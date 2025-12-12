MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dani und Celine Liedemann aus Pausa sowie Heike Streit aus Mühltroff gehören zum Verein.
Dani und Celine Liedemann aus Pausa sowie Heike Streit aus Mühltroff gehören zum Verein. Bild: Simone Zeh
Dani und Celine Liedemann aus Pausa sowie Heike Streit aus Mühltroff gehören zum Verein.
Dani und Celine Liedemann aus Pausa sowie Heike Streit aus Mühltroff gehören zum Verein. Bild: Simone Zeh
Plauen
Waldfriedener sammeln bei Weihnachtsmarkt Geld für den guten Zweck
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der idyllisch gelegenen Erholungseinrichtung Waldfrieden geht es am Samstag weihnachtlich zu. Der Spaß-, Kultur- und Tanzverein Schönberg lädt zum Event ein.

Um Weihnachtstraditionen geht es, wenn am Samstag,13. Dezember, die Ehrenamtler vom Spaß-, Kultur- und Tanzverein Schönberg zum neuen Event einladen: Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt wollen sie Geld sammeln, um Gutes zu tun, einen Verein oder eine gute Sache finanziell zu unterstützen. Ab 14.30 Uhr ist auf dem Gelände der Erholungseinrichtung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07.11.2025
3 min.
Diese Vogtländerinnen bringen XXL-Futterspende gleich mit der Schubkarre: „Es ist unser Herzenswunsch, zu helfen“
Futterspende für die Katzen: Dani Liedemann, Heike Streit und Celine Liedemann (von links) kommen mit der Schubkarre angefahren.
Die Katzenhilfe Weischlitz versorgt derzeit mehr als 100 Tiere. Da ist jede Unterstützung willkommen. Eine besondere Geste gab es jetzt aus Schönberg.
Simone Zeh
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
15:45 Uhr
2 min.
Es weihnachtet am Alten Gut in Weischlitz
Rustikal geht es beim Weihnachtsmarkt in Weischlitz zu.
Hand- und Kunstwerk bestimmen neben vielen Leckereien den Weihnachtsmarkt in Weischlitz. Am dritten Adventssonntag ist dazu der Treffpunkt am Alten Gut.
Simone Zeh
Mehr Artikel