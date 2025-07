Warum das Geschenkekombinat in den Plauener Kolonnaden schließt: „Die Leute schimpfen so viel“

Viele Jahre hat der Treuener Stefan Franda im Vogtland Läden mit Spaß- und Geschenkartikeln betrieben. Jetzt gibt er den letzten auf. Er will nicht mehr selbstständig sein. Dafür gibt es zwei Gründe.

Wenn Stefan Franda morgens seinen Laden am Haupteingang der Kolonnaden an der Bahnhofstraße aufschließt, sind sie schon da. Wenn er abends heimgeht, räumen sie noch lange nicht das Feld. Die trinkenden Personen, die es sich direkt vor seinem Schaufenster gemütlich machen, die betteln und pöbeln. Egal zu welcher Jahreszeit, egal an welchem...