Warum eine Syrauerin den Frauentag zum Feiertag machen will

Der Gewerkschaftsbund will den 8. März in Sachsen als gesetzlichen Feiertag etablieren und rührt dafür am Samstag in Plauen die Werbetrommel. Warum eine Vogtländerin das Vorhaben unterstützt.

Als Frau einen bestimmten Beruf nicht ergreifen zu können - die Erfahrung hat Heidi Kröll in ihrer Jugend nicht gemacht. „Klassische Männerberufe wie sie es heute gibt, existierten in der DDR so nicht", schildert die 52-Jährige rückblickend. „Da kam es keiner Weltumseglung gleich, wenn der Busfahrer, der sich hinter das Lenkrad setzte,...