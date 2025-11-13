Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plauener Altmarkt im Advent 2024: Braucht der Weihnachtsmarkt ein neues Lichtkonzept?
Plauener Altmarkt im Advent 2024: Braucht der Weihnachtsmarkt ein neues Lichtkonzept? Bild: Ellen Liebner
Plauen
Warum Experten den Plauener Weihnachtsmarkt eher kritisch bewerten
Redakteur
Von Swen Uhlig
Wie können mehr Besucher angelockt werden, die länger bleiben? Das wollte das Rathaus von einer Beraterfirma wissen. Deren Studie macht deutlich, wo der Plauener Weihnachtsmarkt Defizite aufweist.

Die gute Nachricht vorweg: Der Plauener Weihnachtsmarkt konnte im vergangenen Jahr mit einem leichten Besucherplus abgeschlossen werden. Rund 290.000 Gäste wurden im Advent 2024 gezählt, ein Jahr zuvor waren es minimal weniger (286.000). Bei genauer Betrachtung entspreche dies aber eher einem Bedeutungsverlust der Veranstaltung, konstatieren...
